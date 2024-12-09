Mozilla вспомнила о своём талисмане 1998 года: ребрендинг с динозавром

Опубликовано 09 декабря 2024, 17:151 мин.
Mozilla вспомнила о своём талисмане 1998 года: ребрендинг с динозавромПредставила новый фирменный стиль, “отражающий более широкую миссию”
Компания Mozilla, разрабатывающая Firefox, представила новый фирменный стиль. Компания, которая уже более 25 лет выступает за конфиденциальность и технологии с открытым исходным кодом, стремится “более эффективно взаимодействовать как с новыми, так и с существующими пользователями”, пишут СМИ со ссылкой на пресс-релиз.
© Mozilla
Новый дизайн включает в себя слово "Mozilla", а также символ флага/головы динозавра (маскот компании c 1998 года), образованный ещё и от буквы "М" в названии компании. Mozilla сотрудничала с дизайнерским агентством, которое ранее работало с такими крупными брендами, как Uber и Burger King.
Компания надеется, что новый дизайн поможет людям взять под контроль свою жизнь в сети и создать “лучший интернет”, уделяя особое внимание конфиденциальности, инструментам с открытым исходным кодом и поддержке сообщества.