Mozilla вспомнила о своём талисмане 1998 года: ребрендинг с динозавром

Представила новый фирменный стиль, “отражающий более широкую миссию”

Компания Mozilla, разрабатывающая Firefox, представила новый фирменный стиль. Компания, которая уже более 25 лет выступает за конфиденциальность и технологии с открытым исходным кодом, стремится “более эффективно взаимодействовать как с новыми, так и с существующими пользователями”, пишут СМИ со ссылкой на пресс-релиз.