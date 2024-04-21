Mozilla вспомнила про пользователей на ARM64: Firefox Nightly посетил платформу

Сборки Nightly позволяют «заглянуть в будущее» Firefox, предлагая новейшие функции и исправления ошибок до того, как они попадут в стабильный релиз. Для пользователей ARM64 Mozilla предлагает два варианта установки: скачиваемые .tar-архивы для более традиционного подхода или интеграция с APT-репозиторием Mozilla для ускоренного обновления.

Несмотря на то, что первые сборки для ARM64 функциональны, Mozilla открыто заявляет о текущих оптимизациях. Они активно внедряют всестороннее тестирование этой архитектуры в свой конвейер разработки. Конечная цель? Бесшовная интеграция ARM64 во все каналы Firefox, включая версии Beta, Release и ESR.