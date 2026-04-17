Опубликовано 17 апреля 2026, 17:42
Mozilla выпустила Thunderbolt — ИИ-помощника с открытым кодом
Mozilla анонсировала Thunderbolt. Этот ИИ предназначен для компаний и организаций, которым нужна нейросеть на собственных серверах, а не в облаке.
Thunderbolt полностью открыт и позволяет: выбирать любую модель ИИ, подключать к нему внутренние базы данных компании, настраивать автоматические отчёты, ежедневные сводки и мониторинг новостей, работать с одного аккаунта на Windows, macOS, Linux, iPhone и Android.
Вся информация остаётся на серверах организации, данные шифруются, доступом управляют сами сотрудники.
Код программы выложен на GitHub с открытой лицензией. Есть и платная версия для крупного бизнеса.
Сама Mozilla, кстати, признаёт, что название Thunderbolt выбрано не очень удачно (в честь их почтового клиента Thunderbird, но есть путаницу с интерфейсом Thunderbolt).