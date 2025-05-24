Mozilla закроет старые сервисы Pocket и Fakespot и сосредоточится на браузере

Pocket, запущенный в 2007 году, был удобным сервисом для сохранения и чтения статей позже. Сейчас же, по словам Mozilla, пользователи всё меньше нуждаются в таких инструментах, так как современные браузеры уже предлагают похожие функции. Некоторые возможности Pocket будут встроены прямо в Firefox.

Fakespot, который анализировал отзывы в интернет-магазинах, тоже прекратит работу, так как его модель оказалась сложной для поддержки.

Пользователи Pocket смогут пользоваться сервисом до 8 июля, после чего появится возможность только экспортировать свои данные до октября 2025 года. Подписки будут отменены с возвратом средств для годовых клиентов. Расширения Fakespot перестанут работать с начала июля.