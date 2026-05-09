Mozilla закрыла 423 уязвимости в Firefox за месяц. Помог ИИ Claude

Опубликовано 09 мая 2026, 15:521 мин.
Mozilla закрыла 423 уязвимости в Firefox за месяц. Помог ИИ ClaudeMythos помог
В апреле Mozilla исправила рекордные 423 уязвимости в браузере Firefox. Это почти в 20 раз больше среднемесячного показателя прошлого года, отмечают СМИ. Сама компания похвалилась, что такой скачок стал возможен благодаря ИИ Claude Mythos Preview.
Из 423 найденных проблем 271 обнаружил сам ИИ. Большинство из них были закрыты в версии Firefox 150, вышедшей 21 апреля. Остальные — в обновлениях 149.0.2, 150.0.1 и 150.0.2.
Среди ошибок, найденных ИИ, 180 были с высокой степенью риска, 80 — средней и 11 — низкой.
Некоторые уязвимости прятались в коде очень давно. Например, одна ошибка оставалась незамеченной 15 лет, а другая в механизме XSLT — 20 лет. ИИ также нашёл несколько критических проблем, позволяющих выбраться из «песочницы» браузера в саму систему.
Источник:cybersecuritynews
Автор:Максим Многословный
