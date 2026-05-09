Mozilla закрыла 423 уязвимости в Firefox за месяц. Помог ИИ Claude

Из 423 найденных проблем 271 обнаружил сам ИИ. Большинство из них были закрыты в версии Firefox 150, вышедшей 21 апреля. Остальные — в обновлениях 149.0.2, 150.0.1 и 150.0.2.

Среди ошибок, найденных ИИ, 180 были с высокой степенью риска, 80 — средней и 11 — низкой.

Некоторые уязвимости прятались в коде очень давно. Например, одна ошибка оставалась незамеченной 15 лет, а другая в механизме XSLT — 20 лет. ИИ также нашёл несколько критических проблем, позволяющих выбраться из «песочницы» браузера в саму систему.