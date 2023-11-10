Mozilla запустила ИИ-сервис, проверяющий правдивость отзывов на товары

Fakespot, приобретенная Mozilla в начале этого года, известна тем, что использует передовые технологии, включая генеративный искусственный интеллект, для борьбы с обманчивыми отзывами о товарах в Интернете. Новый чат-бот с искусственным интеллектом позволяет пользователям беспрепятственно взаимодействовать друг с другом, имитируя помощь, которую вы могли бы получить от компетентного продавца в магазине.

Магия технологии заключается в способности просеивать отзывы о товарах, отличая подлинные отзывы от фальшивых. Пользователи могут использовать Fakespot Chat через расширение для браузера.