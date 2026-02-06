Приложения
Опубликовано 06 февраля 2026, 17:03
1 мин.

МТС начал уведомлять, если члену семьи звонят мошенники

Нужна подписка
МТС представила новую подписку «Защитник+ для семьи». Главная особенность сервиса — уведомления в реальном времени. Если мошенники звонят кому-то из членов семьи, владелец подписки получает SMS или push-уведомление и может сразу предупредить родных.
МТС начал уведомлять, если члену семьи звонят мошенники

© МТС

Подписка отлично поможет против социальной инженерии — когда злоумышленники постепенно входят в доверие, чтобы выманить личные данные или деньги.

В сервис входят:

  • Автоматическая блокировка мошеннических и спам-звонков.

  • Функция «Безопасный звонок», которая голосом предупреждает человека прямо во время разговора, если он общается с мошенником.

  • Страхование от телефонного мошенничества на сумму до 1,5 млн рублей.

Владелец подписки может бесплатно добавить до трёх членов семьи — каждый из них получит полный набор защитных функций. Подключить сервис можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник». Стоимость подписки — 249 рублей в месяц.

По данным МТС, в 2025 году предупреждения о мошенниках у детей и пожилых людей срабатывали в два раза чаще, чем у других пользователей. Чаще всего мошенники звонят пенсионерам по будням около 11 утра, а детям и подросткам — около 14 часов, сразу после школы. Это подтверждает, что злоумышленники целенаправленно выбирают наиболее уязвимых людей.