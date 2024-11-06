МТС назвали лидером по обеспечению цифровой безопасности пользователей

МТС набрала самый высокий балл среди всех участников второй год подряд по наполнению, функциональности и разнообразию цифровой безопасности. Так, МТС имеет наиболее комплексное предложение в сегменте антиспам-сервисов. За ней следуют Билайн, Мегафон и Яндекс.

По данным агентства, за последний год в России МТС запустила функцию «Безопасный звонок» (голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора), а также предлагает сервис «Оценка рейтинга безопасности пользователя». В приложении МТС данная функция показывает уровень безопасности пользователя в цифровом формате. Если пользователь находится в полной безопасности, индикатор горит зелёным цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.

В МТС, Сбер и Т2 также доступна функция «Уведомление об утечке данных», которая позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.