МТС оплатит абонентам подписку на сервис знакомств Tinder

По истечении этого срока пользователи получат специальные цены на премиальные услуги. Активировать подписку Tinder Plus можно будет за 315 рублей в месяц. Также пользователи могут купить подписку Tinder Gold за 499 рублей и получить 50% кешбэка за первый месяц.

Tinder Plus включает в себя безлимитное количество лайков, пять суперлайков в день, продвижение анкеты, «перемотку» для отмены лайка или дизлайка и «Загранпаспорт» — позволяет искать пару в других городах и странах.

В Tinder Gold помимо этого всего есть ещё возможность видеть всех, кто поставил профилю лайк. Также сервис будет ежедневно составлять актуальную подборку профилей самых подходящих пар.