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МТС оплатит абонентам подписку на сервис знакомств Tinder
На неделю
Компания МТС стала парнёром известного сервиса знакомств Tinder. Теперь абоненты оператора могут получить бесплатно подписку Tinder Plus. Правда, только на семь дней.
По истечении этого срока пользователи получат специальные цены на премиальные услуги. Активировать подписку Tinder Plus можно будет за 315 рублей в месяц. Также пользователи могут купить подписку Tinder Gold за 499 рублей и получить 50% кешбэка за первый месяц.
Tinder Plus включает в себя безлимитное количество лайков, пять суперлайков в день, продвижение анкеты, «перемотку» для отмены лайка или дизлайка и «Загранпаспорт» — позволяет искать пару в других городах и странах.
В Tinder Gold помимо этого всего есть ещё возможность видеть всех, кто поставил профилю лайк. Также сервис будет ежедневно составлять актуальную подборку профилей самых подходящих пар.