МТС создаст собственный аналог магазина приложений Google

Маркетплейс будет называться AppBazar. Заявку на регистрацию такого товарного знака МТС подал в Роспатент в конце июля 2022 года.

«Да, действительно МТС работает над собственным магазином приложений, и готовится в сентябре представить пилотный проект», — цитирует ТАСС свой источник. Подробностей об этом пока нет.