МТС создаст собственный аналог магазина приложений Google

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МТС создаст собственный аналог магазина приложений GoogleНе многовато ли аналогов?
В дополнение к RuMarket, NashStore и RuStore в России появится ещё один «аналог Google Play Store». Его выпустит МТС.
Маркетплейс будет называться AppBazar. Заявку на регистрацию такого товарного знака МТС подал в Роспатент в конце июля 2022 года.
«Да, действительно МТС работает над собственным магазином приложений, и готовится в сентябре представить пилотный проект», — цитирует ТАСС свой источник. Подробностей об этом пока нет.