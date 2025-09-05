МТС запустила бесплатную функцию блокировки звонков с иностранных номеров

Новая технология работает на уровне сети МТС и автоматически отклоняет международные звонки ещё до того, как сигнал доходит до телефона абонента. Система анализирует параметры соединений и определяет источник звонка даже в случае попыток обойти блокировку.

Функция доступна всем абонентам МТС. Подключение не требует дополнительных действий — достаточно активировать опцию в приложении.