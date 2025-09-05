МТС запустила бесплатную функцию блокировки звонков с иностранных номеров

Опубликовано 05 сентября 2025, 19:151 мин.
МТС запустила бесплатную функцию блокировки звонков с иностранных номеровМТС запустила бесплатную функцию «Блокировка звонков с зарубежных номеров»
МТС сообщила о запуске новой функции в сервисе «Защитник», которая позволяет блокировать входящие звонки со всех номеров, не зарегистрированных в России. Подключить её можно самостоятельно и бесплатно.
© МТС
Новая технология работает на уровне сети МТС и автоматически отклоняет международные звонки ещё до того, как сигнал доходит до телефона абонента. Система анализирует параметры соединений и определяет источник звонка даже в случае попыток обойти блокировку.
Функция доступна всем абонентам МТС. Подключение не требует дополнительных действий — достаточно активировать опцию в приложении.