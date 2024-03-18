МТС запустила Telecom Platform на замену 20-летней Foris

МТС запустила Telecom Platform на замену 20-летней ForisПервым адаптируют возможности персональной настройки интернета и голосовой трафик
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Она состоит из нескольких автономных стримов, комплементарных друг другу и внешним витринам.
Основные функции платформы:
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Оценка потребления сервисов и продуктов в режиме онлайн.
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Управление, предоставление и активация сервисов и ресурсов.
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Управление абонентским профилем.
Исторически телекоммуникационные услуги компании базировались на системе Foris с использованием внешнего программного обеспечения. Монолитная архитектура, в основе которой технологии, теряющие актуальность, и накопленный технологический долг не позволяли оперативно запускать новые сервисы для клиентов и подстраивать их под запросы каждого человека. Современная телеком платформа позволит предоставлять клиентам как традиционные мобильные сервисы — голосовая связь, интернет трафик, так и новые экосистемные бандлы, учитывая потребности каждого абонента
Преимущества Telecom Platform:
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Создание новых возможностей для развития экосистемы.
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Запуск персонализированных предложений для клиентов.
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Предложение существующим клиентам телекома экосистемные продукты без необходимости переходить на новые тарифы.
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Надежность и сокращение времени создания и вывода новых продуктов на рынок до 75% к 2025 году.
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Оптимизация трудозатрат для новых продуктов до 40%.
Первыми для клиентов будут адаптированы возможности персональной настройки интернета и голосовой трафик.