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Опубликовано 18 марта 2024, 10:17
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МТС запустила Telecom Platform на замену 20-летней Foris

Первым адаптируют возможности персональной настройки интернета и голосовой трафик
МТС сообщила о запуске новой телеком платформы. Платформа заменит биллинговую систему Foris, которой компания пользовалась более 20 лет. Telecom Platform представляет собой комплексную систему, которая предоставляет компании возможности управления ресурсами и сервисами телеком индустрии.
МТС запустила Telecom Platform на замену 20-летней Foris

© МТС

Она состоит из нескольких автономных стримов, комплементарных друг другу и внешним витринам.

Основные функции платформы:

  • Оценка потребления сервисов и продуктов в режиме онлайн.

  • Управление, предоставление и активация сервисов и ресурсов.

  • Управление абонентским профилем.

Исторически телекоммуникационные услуги компании базировались на системе Foris с использованием внешнего программного обеспечения. Монолитная архитектура, в основе которой технологии, теряющие актуальность, и накопленный технологический долг не позволяли оперативно запускать новые сервисы для клиентов и подстраивать их под запросы каждого человека. Современная телеком платформа позволит предоставлять клиентам как традиционные мобильные сервисы — голосовая связь, интернет трафик, так и новые экосистемные бандлы, учитывая потребности каждого абонента

Инесса Галактионова
Первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС

Преимущества Telecom Platform:

  • Создание новых возможностей для развития экосистемы.

  • Запуск персонализированных предложений для клиентов.

  • Предложение существующим клиентам телекома экосистемные продукты без необходимости переходить на новые тарифы.

  • Надежность и сокращение времени создания и вывода новых продуктов на рынок до 75% к 2025 году.

  • Оптимизация трудозатрат для новых продуктов до 40%.

Первыми для клиентов будут адаптированы возможности персональной настройки интернета и голосовой трафик.

Источник:МТС
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мтс
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#разработка
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#сервис