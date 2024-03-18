МТС запустила Telecom Platform на замену 20-летней Foris

Исторически телекоммуникационные услуги компании базировались на системе Foris с использованием внешнего программного обеспечения. Монолитная архитектура, в основе которой технологии, теряющие актуальность, и накопленный технологический долг не позволяли оперативно запускать новые сервисы для клиентов и подстраивать их под запросы каждого человека. Современная телеком платформа позволит предоставлять клиентам как традиционные мобильные сервисы — голосовая связь, интернет трафик, так и новые экосистемные бандлы, учитывая потребности каждого абонента