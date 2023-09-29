МТС запустит сервис для покупок на зарубежных сервисах — Spotify, Xbox и не только

Это не уникальная услуга, но она позволит пользователям совершать покупки на таких сервисах, как Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox и других, которые перестали принимать платежи из России. Пользователи смогут приобрести ваучер через мобильное приложение банка, получить инструкцию по настройке счета, не привязанного к России, после чего внесенная сумма появится в их виртуальном кошельке.

Эксперты предполагают, что МТС стремится занять долю во многом «серого», но уже сформировавшегося рынка.