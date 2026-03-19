Опубликовано 19 марта 2026, 18:35
Мужчина обвинил супругу в краже биткоинов на $172 млн через камеры дома
Житель Великобритании Пин Фай Юэн подал в суд на свою бывшую супругу, обвинив её в краже более 2 323 биткоинов, около 172 миллионов долларов. Суд недавно разрешил продолжить разбирательство и рассмотреть дело на полноценном процессе.
По словам истца, кража произошла в 2023 году. Он говорит, мол, жена получила доступ к сид-фразе криптокошелька.
Бизнесмен считает, что супруга смогла узнать эту фразу с помощью камер видеонаблюдения, которые засняли его, когда он работал с данными от кошелька. Предполагается, что она действовала одна или вместе со своей сестрой.
Позже дочь мужчины предупредила его о возможной краже. После этого он установил за ней прослушку, чтобы собрать доказательства. В материалах суда говорится, что на одной из записей женщина обсуждает, как сложно будет вывести такую большую сумму.