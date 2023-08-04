Мужчина проехал в Uber 4,6 км, а заплатил 5000 рублей ($52)

Редактор Wired Стивен Леви получил счет на $52 за поездку на Uber на расстояние 4,6 км в Нью-Йорке, когда он направлялся на интервью с генеральным директором Uber Дарой Хосровшахи.

«Вы знаете, во сколько мне обошлась поездка на Uber на расстояние 2,9 мили до места, где мы сейчас находимся?» - спросил Леви у Хосровшахи. «И он ответил, что 20 долларов, а я сказал: "Нет, это было около 52 долларов", и он сказал: "О, Боже мой!"».

Хотя Хосровшахи объяснил эту удивительную плату «резким ростом цен», Леви утверждает, что это не имеет смысла, поскольку поездка состоялась в 10 часов утра в солнечный будний день.

Генеральный директор Uber возложил вину за повышение тарифов на инфляцию, заявив в ходе беседы с Wired, что «все дорожает».