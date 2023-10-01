Мужчине грозит срок за перепродажу взломанных аккаунтов онлайн-кинотеатров

Датское национальное подразделение по борьбе со специальными преступлениями (NSK) считает, что информация для входа в эти аккаунты, скорее всего, была получена в результате утечки данных.

Предположительно, обвиняемые использовали утечку для получения доступа к учетным данным клиентов различных потоковых сервисов, которые затем коллективно и по отдельности продавались покупателям, что позволяло им неправомерно использовать аккаунты.

Недавнее исследование показало, что более половины потребителей считают стриминговые сервисы слишком дорогими, причем 75% считают стоимость очень важной. Поэтому усилия по борьбе с пиратством должны быть направлены не только на обеспечение соблюдения законодательства, но и на повышение доступности легальных сервисов для пользователей, что позволит устранить одну из основных причин несанкционированного доступа.