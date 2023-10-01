Мужчине грозит срок за перепродажу взломанных аккаунтов онлайн-кинотеатров

Мужчине грозит срок за перепродажу взломанных аккаунтов онлайн-кинотеатровВсего 500 тысяч аккаунтов было в его распоряжении
29-летний мужчина из города Оденсе (Дания) обвиняется в перепродаже 500 000 аккаунтов, включая таких популярных сервисов, как HBO Max, Paramount+ и Viaplay. За незаконную продажу этих учетных записей, которые предлагались по заниженной официальной цене через специальный сайт, ему грозит тюремное заключение.
Датское национальное подразделение по борьбе со специальными преступлениями (NSK) считает, что информация для входа в эти аккаунты, скорее всего, была получена в результате утечки данных.
Предположительно, обвиняемые использовали утечку для получения доступа к учетным данным клиентов различных потоковых сервисов, которые затем коллективно и по отдельности продавались покупателям, что позволяло им неправомерно использовать аккаунты.
Недавнее исследование показало, что более половины потребителей считают стриминговые сервисы слишком дорогими, причем 75% считают стоимость очень важной. Поэтому усилия по борьбе с пиратством должны быть направлены не только на обеспечение соблюдения законодательства, но и на повышение доступности легальных сервисов для пользователей, что позволит устранить одну из основных причин несанкционированного доступа.