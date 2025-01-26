Мужчину в США арестовали из-за угроз Трампу в TikTok

На одном из видео Трамс держал в руках винтовку и говорил о праве свергнуть правительство в случае необходимости, призывая других присоединиться к нему. Он выразил недовольство возвращением Трампа на пост президента и сказал: «Это нужно сделать. В этот раз без насилия буквально не обойтись». Трамс также высказывал конкретные угрозы жизни Трампа, заявляя: «Его нужно убить, и на этот раз не промахнуться».

ФБР предъявило Трамсу обвинение в преступлении, которое может привести к пятилетнему тюремному сроку. Видеоролики были распространены после инаугурации Трампа 20 января.