Мужчину в США арестовали из-за угроз Трампу в TikTok

Опубликовано 26 января 2025, 06:001 мин.
Мужчину в США арестовали из-за угроз Трампу в TikTokМолодой человек из Индианы арестован за угрозы убить Трампа
23-летний мужчина из Саут-Бенда, штат Индиана, был арестован 23 января 2025 года после того, как разместил в TikTok видеоролики с угрозами и призывами убить президента Дональда Трампа. ФБР обвинило Дугласа Трамса в угрозах применения насилия, включая призывы к взрыву правительственных зданий и убийству Трампа.
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На одном из видео Трамс держал в руках винтовку и говорил о праве свергнуть правительство в случае необходимости, призывая других присоединиться к нему. Он выразил недовольство возвращением Трампа на пост президента и сказал: «Это нужно сделать. В этот раз без насилия буквально не обойтись». Трамс также высказывал конкретные угрозы жизни Трампа, заявляя: «Его нужно убить, и на этот раз не промахнуться».
ФБР предъявило Трамсу обвинение в преступлении, которое может привести к пятилетнему тюремному сроку. Видеоролики были распространены после инаугурации Трампа 20 января.