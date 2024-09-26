Музыка на фоне, режим для хорошего интернета: описаны скрытые «фишки» iOS 18

Фотографы и видеографы оценят небольшое, но значимое изменение в приложении «Камера». Теперь пользователи могут снимать видео, когда музыка продолжает играть на фоне. Музыка, воспроизводимая через Bluetooth, не прерывается во время фото- и видеосъемки.

Еще одно примечательное дополнение — повышенная безопасность в приложении «Кошелек». Для борьбы с кражей личных данных в iOS 18 появилась возможность проверки фотографии в реальном времени при добавлении идентификационных данных. Это гарантирует, что только законный владелец может добавить свой идентификатор, пишут СМИ.

FaceTime также получил улучшения: если условия сети позволяют, приложение теперь использует дополнительные усилия для повышения качества видео, даже если включена функция экономии данных.

iOS 18 доступна для всех iPhone, поддерживающих iOS 17. Чтобы обновиться, просто перейдите в Настройки → Общие → Обновление ПО.