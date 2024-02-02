Музыкальное пиратство снова в моде: вините в этом YouTube и цены подписок

Так, а 2023 году сайты, занимающиеся музыкальным пиратством, посетили 17 миллиардов человек, что на 13% больше, чем в 2022 году. Сайты, которые вырезают аудио из видео, являются самыми большими виновниками, на них приходится 40% пиратства.

Виновники?

Исследовательская компания Muso указывает на рост стоимости подписки на таких платформах, как Spotify и Apple Music, как на основную причину возвращения пиратства.

Удобство сайтов «YouTube в MP3»: такие сайты предлагают простой способ скачать музыку бесплатно, что привлекает пользователей, разочаровавшихся в платных подписках.

Непреднамеренное содействие YouTube: проводя антипиратскую политику, компания Google, владеющая YouTube, позволяет многим сайтам «YouTube в MP3» становится популярнее (люди не могут самостоятельно получить понравившийся трек с видеоплатформы, и идут на такие сайты), что ставит под сомнение ее стремление защитить артистов.

Эксперты считают, что индустрии необходимо найти способы найти баланс между доступностью и справедливым вознаграждением артистов, а потоковым платформам, возможно, придется изучить альтернативные модели ценообразования или многоуровневые подписки.