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Опубликовано 02 февраля 2024, 14:45
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Музыкальное пиратство снова в моде: вините в этом YouTube и цены подписок

Все новое - хорошо забытое старое
Помните времена Winamp? Музыкальное пиратство может показаться пережитком прошлого, но оно возвращается с новой силой, вызванное ростом цен на стриминговые сервисы и неожиданной ролью YouTube, пишет Gizmodo.

Так, а 2023 году сайты, занимающиеся музыкальным пиратством, посетили 17 миллиардов человек, что на 13% больше, чем в 2022 году. Сайты, которые вырезают аудио из видео, являются самыми большими виновниками, на них приходится 40% пиратства.

Виновники?

  • Исследовательская компания Muso указывает на рост стоимости подписки на таких платформах, как Spotify и Apple Music, как на основную причину возвращения пиратства.

  • Удобство сайтов «YouTube в MP3»: такие сайты предлагают простой способ скачать музыку бесплатно, что привлекает пользователей, разочаровавшихся в платных подписках.

  • Непреднамеренное содействие YouTube: проводя антипиратскую политику, компания Google, владеющая YouTube, позволяет многим сайтам «YouTube в MP3» становится популярнее (люди не могут самостоятельно получить понравившийся трек с видеоплатформы, и идут на такие сайты), что ставит под сомнение ее стремление защитить артистов.

Эксперты считают, что индустрии необходимо найти способы найти баланс между доступностью и справедливым вознаграждением артистов, а потоковым платформам, возможно, придется изучить альтернативные модели ценообразования или многоуровневые подписки.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#пиратство
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#анализ
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#YOUTUBE