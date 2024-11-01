Музыкальное приложение Nintendo украло дизайн YouTube Music

Приложение также включает мини-плеер, который напоминает более ранние версии YouTube Music, а раздел «Главная» отображает контент в каруселях. Вкладка «Библиотека» использует сеточный макет, похожий на интерфейс YouTube Music. Экран «Теперь играет» сохраняет аналогичное расположение элементов управления, включая воспроизведение/пауза, следующее/предыдущее и перемешивание/повтор.

Nintendo Music уже доступно для участников Nintendo Switch Online. Компания на сходство никак не отреагировала, по крайней мере на момент написания материала.