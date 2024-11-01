Приложения
Опубликовано 01 ноября 2024, 13:30
1 мин.

Музыкальное приложение Nintendo украло дизайн YouTube Music

Сходство поразительное
Nintendo официально запустила новое музыкальное приложение Nintendo Music, доступное для Android и iOS. Однако интерфейс приложения имеет поразительное сходство с YouTube Music, особенно после редизайна последнего в 2023 году, заметили западные СМИ.
Музыкальное приложение Nintendo украло дизайн YouTube Music
© Ferra

Внешний вид содержит знакомые элементы — расположение обложек альбомов и названий, а также идентичные кнопки для сохранения в библиотеке, загрузки и доступа к меню. Кнопки «Воспроизвести» и «Перемешать» напоминают таковые в YouTube Music.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Google / 9to5Google

Приложение также включает мини-плеер, который напоминает более ранние версии YouTube Music, а раздел «Главная» отображает контент в каруселях. Вкладка «Библиотека» использует сеточный макет, похожий на интерфейс YouTube Music. Экран «Теперь играет» сохраняет аналогичное расположение элементов управления, включая воспроизведение/пауза, следующее/предыдущее и перемешивание/повтор.

Nintendo Music уже доступно для участников Nintendo Switch Online. Компания на сходство никак не отреагировала, по крайней мере на момент написания материала.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
Теги:
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