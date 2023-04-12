Музыкальное приложение "Звук" будет подбирать музыку в зависимости от вашего настроения или того, чем вы заняты

Так, волна "Сила Звука" использует различные модели искусственного интеллекта, которые могут “чувствовать” любые изменения в “настроении” вашего вкуса. Волна "На репите" содержит треки, которые пользователь часто переслушивает, а волна "Плейлисты от редакторов" предлагает музыку, отобранную экспертами отрасли. Волна "Эксперимент" учитывает вкусы человека и его историю прослушивания, предлагая подборку новых музыкальных жанров, которые могут ему понравиться. "Миксы дня" предлагают музыкальные подборки по жанрам, основанные на истории прослушивания пользователя. “Топ-100” – это самые популярные музыкальные композиции в едином удобным списке, а в “Новом для вас”, что следует из названия, оказываются композиции, которые человек не слышал, но они могут ему понравиться.

В приложении также есть раздел "Обзор", который предлагает музыку пользователям, не знающим, чего они хотят найти, и функция, которая находит людей с похожими вкусами и предлагает им совместные плейлисты.