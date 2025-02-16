Музыкальные платформы продолжили бороться с ИИ-музыкой

Так, недавно Deezer представил инструмент обнаружения ИИ, который отмечает треки, полностью созданные ИИ, и удаляет их из алгоритмических рекомендаций. Компания обнаружила, что 10% ежедневных загрузок создаются искусственным интеллектом. Однако некоторые эксперты опасаются, что инструменты обнаружения ИИ могут ошибочно отмечать песни, созданные человеком.

Большинство платформ, включая Spotify и YouTube, уделяют особое внимание таким композициям. YouTube разработал технологию для обнаружения копий голосов людей, созданных ИИ, а Spotify ограничивает массовые загрузки, чтобы предотвратить мошенничество.

SoundCloud решил проблему радикально и запретил зарабатывать деньги на песнях, полностью сгенерированных искусственным интеллектом.

По мере развития ИИ-музыки платформам понадобятся более мощные инструменты обнаружения и более четкая политика, считают эксперты. Задача состоит в том, чтобы «найти баланс между использованием потенциала ИИ и защитой артистов от вытеснения машинным контентом»