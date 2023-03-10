Музыкальный сервис Spotify начал делать упор на видео: пользователям это не особо нравится

Spotify теперь имеет различные “ленты” для поиска песен, подкастов и аудиокниг, которые очень сильно напоминают TikTok или истории из одной популярной, но заблокированной в России соцсети. “Ленты” Spotify показывают видео в паре с музыкой или подкастами, некоторые из них снабжены титрами.

Согласно заявлению Spotify, у компании есть данные, что после такого предварительного просмотра контента слушатели "становятся преданными поклонниками". Видеоролики и раньше сопровождали песни и подкасты на сервисе, но новый редизайн делает на них больший акцент.

Такой “закос” под TikTok у Spotify кажется решением, которое оставляет Spotify без собственной идентичности, считает Джордж Ховард, профессор управления музыкальным бизнесом в Музыкальный колледж Беркли. Заставить людей смотреть видео означает, что пользователям придется сменить “обстановку”, пишет Wired. Люди пользовались Spotify ради музыки, а алгоритмы теперь предлагают им смотреть еще и видео. Само собой, не всем нравится такой подход. Но станет ли от этого хуже приложению - покажет время