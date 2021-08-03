Музыкальный сервис Spotify выпустит более дешёвую подписку

В новой Spotify Plus всё ещё будет реклама, как при бесплатном прослушивании, но не будет ограничений на количество песен, которые можно пропустить. Также пользователи смогут свободно выбирать, какие конкретно треки они хотят послушать. Напомним, Spotify Premium включает в себя также отсутствие рекламы. Стоит она $9,99 в месяц. В России — 169 рублей в месяц.

Вчера о запуске удешевлённой подписки также сообщил YouTube. Новый тариф Premium Lite не позволит скачивать видео и воспроизводить ролики на фоне, но уберёт рекламу.