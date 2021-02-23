Музыкальный сервис Spotify запустит тариф с высоким качеством звука

Подписчики нового тарифа смогут слушать музыку в CD-качестве. Этот формат аудио предполагает отсутствие потерь. Сейчас пользователи Spotify могут слушать музыку на 320 Кбит/с (Ogg Vorbis). В CD-качестве битрейт будет равен 1411,2 Кбит/с.

В связи с тарифом есть нюанс — Spotify запустит его не на всех рынках. В каких именно странах, он всё-таки появится, пока неясно. Сколько будет стоить подписка, тоже неизвестно.

Напомним, в России Spotify запустился летом 2020 года. Компания назвала запуск самым успешным за всю историю. В России подписка на сервис стоит 169 рублей. Есть варианты совместной подписки для пар и семей.