МВД напомнило, как защитить свои данные на «Госуслугах»

Во-вторых, важно пользоваться порталом только самостоятельно. Не стоит передавать логин и пароль другим людям, даже сотрудникам учреждений. Если помощь всё же необходима, данные нужно хранить в тайне.

При смене номера телефона МВД рекомендует сразу вносить изменения в профиль на «Госуслугах». Также специалисты предупреждают: никогда не сохраняйте логин и пароль на чужих компьютерах.

Ещё один совет — подавать заявления и записываться на приём через портал лично, а не через посредников. Это снижает риск передачи ваших данных мошенникам.

Если всё же возникли подозрения на обман или человек стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефонам 02 или 102.