Опубликовано 17 августа 2025, 21:361 мин.
МВД напомнило, как защитить свои данные на «Госуслугах»МВД России опубликовало рекомендации
Как обезопасить личные данные на портале «Госуслуги»? Отвечают в МВД. Для начала, эксперты советуют не отвечать на СМС от неизвестных номеров и сразу их удалять. Исключение — короткий номер 0919, с которого приходят сообщения для оценки качества госуслуг.
Во-вторых, важно пользоваться порталом только самостоятельно. Не стоит передавать логин и пароль другим людям, даже сотрудникам учреждений. Если помощь всё же необходима, данные нужно хранить в тайне.
При смене номера телефона МВД рекомендует сразу вносить изменения в профиль на «Госуслугах». Также специалисты предупреждают: никогда не сохраняйте логин и пароль на чужих компьютерах.
Ещё один совет — подавать заявления и записываться на приём через портал лично, а не через посредников. Это снижает риск передачи ваших данных мошенникам.
Если всё же возникли подозрения на обман или человек стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефонам 02 или 102.