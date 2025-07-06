МВД посоветовало менять пароли раз в три месяца для защиты от утечек

Если стало известно, что сервис, которым вы пользуетесь, подвергся утечке данных, пароль стоит сменить немедленно. Перед этим специалисты советуют проверить его на стойкость к взлому с помощью специальных онлайн-сервисов.

Регулярная смена паролей и их проверка помогает защитить персональные данные от злоумышленников.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 35 случаев утечек персональных данных. В результате пострадали более 39 миллионов записей. Только за последние два месяца ведомство получило сообщения о новых инцидентах от пяти операторов.