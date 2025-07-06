МВД посоветовало менять пароли раз в три месяца для защиты от утечек

Опубликовано 06 июля 2025, 08:091 мин.
МВД посоветовало менять пароли раз в три месяца для защиты от утечекПрислушайтесь
Министерство внутренних дел России рекомендует менять пароли от важных онлайн-сервисов — таких как почта, банковские приложения и соцсети — не реже одного раза в три месяца. Это поможет снизить риск утечки личных данных.
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Если стало известно, что сервис, которым вы пользуетесь, подвергся утечке данных, пароль стоит сменить немедленно. Перед этим специалисты советуют проверить его на стойкость к взлому с помощью специальных онлайн-сервисов.
Регулярная смена паролей и их проверка помогает защитить персональные данные от злоумышленников.
Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 35 случаев утечек персональных данных. В результате пострадали более 39 миллионов записей. Только за последние два месяца ведомство получило сообщения о новых инцидентах от пяти операторов.