МВД посоветовало россиянам не использовать Face ID в банковских приложениях

Опубликовано 06 декабря 2025, 18:051 мин.
МВД посоветовало россиянам не использовать Face ID в банковских приложенияхИ отпечатки
МВД предупредило граждан о рисках использования биометрии — отпечатка пальца и функции распознавания лица — при входе в мобильные приложения банков, пишут РИА Новости. Вместо этого ведомство рекомендует использовать сложный пароль и надежное антивирусное ПО.
© Apple
В целях безопасности эксперты советуют не хранить на телефоне данные банковской карты: номер, срок действия, CVV и ПИН-код. В случае потери или кражи гаджета нужно немедленно обратиться в офис банка для блокировки карт и не пытаться войти в приложение с чужих устройств.
Также МВД обращает внимание на угрозу фишинга. Не следует переходить по ссылкам из СМС или сообщений в мессенджере, даже если они якобы от банка. Чтобы снизить риск, рекомендуется отключить отображение текста входящих сообщений на заблокированном экране смартфона.