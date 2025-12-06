МВД посоветовало россиянам не использовать Face ID в банковских приложениях

В целях безопасности эксперты советуют не хранить на телефоне данные банковской карты: номер, срок действия, CVV и ПИН-код. В случае потери или кражи гаджета нужно немедленно обратиться в офис банка для блокировки карт и не пытаться войти в приложение с чужих устройств.

Также МВД обращает внимание на угрозу фишинга. Не следует переходить по ссылкам из СМС или сообщений в мессенджере, даже если они якобы от банка. Чтобы снизить риск, рекомендуется отключить отображение текста входящих сообщений на заблокированном экране смартфона.