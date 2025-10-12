МВД предупредило, что мошенники в Telegram нацелились на инвесторов

Опубликовано 12 октября 2025, 16:401 мин.
МВД предупредило, что мошенники в Telegram нацелились на инвесторовБудьте внимательны
Мошенники стали применять Telegram-ботов, имитирующих инвестиционные сделки, чтобы похищать деньги россиян, пишет ТАСС. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. По данным ведомства, злоумышленники через рекламу и методы социальной инженерии убеждают людей в том, что существуют автоматизированные системы торговли криптовалютой или ценными бумагами.
© Telegram
Пользователям направляют ссылку на Telegram-бота, который показывает якобы успешные сделки и растущий доход, побуждая вкладывать крупные суммы как личных, так и кредитных средств.
МВД предупреждает, что такие боты не имеют ничего общего с настоящими инвестициями и служат только для обмана.
Чтобы не потерять деньги, в ведомстве советуют:
-
Не переходить по ссылкам из писем, СМС или сообщений в мессенджерах без проверки.
-
Проверять информацию через официальный сайт компании или другие официальные источники.