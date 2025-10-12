МВД предупредило, что мошенники в Telegram нацелились на инвесторов

Пользователям направляют ссылку на Telegram-бота, который показывает якобы успешные сделки и растущий доход, побуждая вкладывать крупные суммы как личных, так и кредитных средств.

МВД предупреждает, что такие боты не имеют ничего общего с настоящими инвестициями и служат только для обмана.

Чтобы не потерять деньги, в ведомстве советуют: