МВД предупредило о мошенниках, притворяющимися сотрудниками Минобороны

Мошенники говорят, что нужно принести документы в военкомат и пройти регистрацию на сайте Министерства обороны. При этом жертве приходит код, который она передаёт аферисту. Так мошенники получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуг».

После этого жертве звонят якобы сотрудники Роскомнадзора или ФСБ и сообщают, что аккаунт взломан. Они советуют перевести деньги на «безопасный счет» для сохранности средств. Доверчивый человек выполняет инструкции, переводит деньги через мобильное приложение — и теряет их.

В МВД призывают быть внимательными при общении с незнакомыми людьми в мессенджерах. Не стоит выполнять любые инструкции так называемых должностных лиц и передавать коды или доступ к аккаунтам.