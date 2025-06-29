МВД предупредило о новых схемах мошенничества через поддельные платёжные сайты

Мошенники создают сайты, которые почти не отличаются от настоящих. Пользователи вводят данные банковских карт, а информация сразу попадает в руки преступников. Аналогично работают подделки под СБП — злоумышленники рассылают QR-коды или ссылки, которые выглядят как настоящие, но ведут на поддельные формы оплаты.

Также часто встречаются мошеннические схемы с арендой жилья. Аферисты размещают объявления на реальных сайтах, но общение быстро переводят в мессенджеры и просят внести предоплату на поддельном сайте. В результате — ни денег, ни жилья.

Ещё одна схема — поддельные интернет-магазины с "выгодными" ценами. Покупатели оплачивают товары, но ничего не получают.

Будьте осторожными: проверять сайты, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные карт на незнакомых платформах.