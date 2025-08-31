МВД предупредило о поддельных приложениях Mir Pay

Опубликовано 31 августа 2025, 22:301 мин.
МВД предупредило о поддельных приложениях Mir PayМошенники подделывают Mir Pay и крадут деньги через банкоматы
МВД предупреждает о новой схеме мошенников: они используют поддельные приложения Mir Pay, чтобы переводить деньги с банкоматов на свои карты. Об этом пишет ТАСС.
© Mir Pay
Злоумышленники просят жертв установить их приложения под видом обновления банковского приложения. На самом деле такие программы подключают к смартфону карты мошенников. При использовании банкомата и приложении телефона жертва неосознанно переводит деньги на чужие счета.
МВД поясняет, что технология работает через так называемый «обратный NFC», когда смартфон жертвы выступает посредником между банкоматом и картой мошенника.
В ведомстве напоминают: не скачивайте приложения на телефон без проверки источника и будьте внимательны при установке любых программ, особенно тех, которые якобы обновляют банковские сервисы или платежные системы.