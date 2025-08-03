МВД предупредило об использовании мошенниками дипфейков при продаже авто

Суть схемы в том, что преступники создают поддельные видео и аудио с лицами и голосами известных людей. Так они создают видимость настоящих рекомендаций или предложений. К этому добавляются приёмы социальной инженерии — например, «Цена только сегодня!» или «Уже звонит другой покупатель!», чтобы жертва не успела всё проверить. Кроме того, мошенники показывают поддельные документы на авто и предлагают цену ниже рыночной, чтобы привлечь и обмануть покупателей.

В МВД советуют быть внимательными и не торопиться при сделках с деньгами, особенно если предложение кажется слишком выгодным или срочным, даже если оно идёт от имени известных людей.