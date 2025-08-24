МВД предупредило россиян о мошенниках, использующих Google Meet

В ведомстве объяснили, что злоумышленники выбрали Google Meet, потому что оно установлено на большинстве смартфонов с Android. Это упрощает обман: мошенникам не нужно долго убеждать жертву скачивать и устанавливать дополнительные программы.

Ранее основной канал связи мошенников — голосовые вызовы через иностранные мессенджеры — был ограничен, но преступники не прекратили работу. Они нашли обходной путь и начали использовать Google Meet для своих схем.

МВД напоминает россиянам быть осторожными при общении через видеозвонки, особенно с неизвестными людьми, и не доверять подозрительным ссылкам или просьбам перевести деньги.