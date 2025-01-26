«Мы едва сводим концы с концами»: Илон Маск о своей соцсети X (Twitter)

Wall Street Journal сообщает, что банки, включая Bank of America, Barclays и Morgan Stanley, планируют продать часть кредитов на сумму 13 миллиардов долларов, которые они предоставили для приобретения компании Маска. Эти банки откладывали продажу в связи с экономическими изменениями и судебными тяжбами Маска во время покупки. Они намерены продать старшие долговые обязательства по цене 90−95 центов за доллар, но могут оставить себе более рискованные части.

Инвесторы снизили оценку X на 78%, и платформе по-прежнему предстоит выплачивать более 1 миллиарда долларов в год по кредитам. Несмотря на оптимистичные заявления Маска в прошлом, X еще не достигла «положительной динамики денежного потока».