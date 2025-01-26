Опубликовано 26 января 2025, 07:301 мин.
«Мы едва сводим концы с концами»: Илон Маск о своей соцсети X (Twitter)Илон Маск написал сотрудникам X
Илон Маск продолжает рассказывать о финансовых трудностях X, бывшего Twitter, после покупки платформы в 2022 году. В электронном письме сотрудникам Маск признался: «Рост числа наших пользователей застопорился, доходы не впечатляют, и мы едва сводим концы с концами». Это согласуется с более ранними заявлениями о плачевном финансовом состоянии компании, о чем писали СМИ.
Wall Street Journal сообщает, что банки, включая Bank of America, Barclays и Morgan Stanley, планируют продать часть кредитов на сумму 13 миллиардов долларов, которые они предоставили для приобретения компании Маска. Эти банки откладывали продажу в связи с экономическими изменениями и судебными тяжбами Маска во время покупки. Они намерены продать старшие долговые обязательства по цене 90−95 центов за доллар, но могут оставить себе более рискованные части.
Инвесторы снизили оценку X на 78%, и платформе по-прежнему предстоит выплачивать более 1 миллиарда долларов в год по кредитам. Несмотря на оптимистичные заявления Маска в прошлом, X еще не достигла «положительной динамики денежного потока».