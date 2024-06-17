Мы ждали 12 лет, и вот Apple обновила шахматное приложение в macOS

В macOS Sequoia Apple придала игре в шахматы новый вид — более блестящие и реалистичные фигуры на текстурированном градиентном фоне.

По сообщениям 9to5Mac, обновление улучшает визуальную точность, а также оптимизирует приложение, сокращая количество доступных тем, в частности, удалив тему с травой. Тем не менее, пользователи могут ожидать возможных дополнительных изменений до официального релиза macOS Sequoia, который в настоящее время находится в стадии бета-тестирования.