Мы ждали 12 лет, и вот Apple обновила шахматное приложение в macOS

Опубликовано 17 июня 2024, 00:00
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Мы ждали 12 лет, и вот Apple обновила шахматное приложение в macOSТак называемая Sequoia
Пользователи компьютеров Mac ждут чего-то нового в грядущей macOS Sequoia. Ранние пользователи бета-версии macOS 15 обнаружили неожиданное изменение: обновление встроенного приложения Apple «Шахматы». Впервые с 2012 года, между прочим.
Первоначально представленное в OS X Mountain Lion, приложение «Шахматы» получило интеграцию Game Center и визуальное обновление более десяти лет назад. Последующие обновления macOS оставляли без внимания дальнейшие усовершенствования приложения.
В macOS Sequoia Apple придала игре в шахматы новый вид — более блестящие и реалистичные фигуры на текстурированном градиентном фоне.
По сообщениям 9to5Mac, обновление улучшает визуальную точность, а также оптимизирует приложение, сокращая количество доступных тем, в частности, удалив тему с травой. Тем не менее, пользователи могут ожидать возможных дополнительных изменений до официального релиза macOS Sequoia, который в настоящее время находится в стадии бета-тестирования.