"Мягкий" аналог соцсети Twitter Дональда Трампа оказался не таким уж и "мягким"

Пользователю Мэтту Ортеге было отказано в доступе к Truth Social на основании его имени пользователя @DevineNunesCow, сообщает Mashable. Одноименный пародийный аккаунт в Твиттере высмеивал бывшего члена парламента Девина Нунеса, который в настоящее время является генеральным директором материнской компании Truth Social.

Несколько пользователей отметили, что политика модерации Truth Social значительно строже, чем у Twitter, несмотря на то, что Truth Social претендует на роль убежища от цензуры. В отличие от Twitter, пользователи Truth Social могут быть заблокированы или вообще удалены с платформы за размещение контента, который модераторы считают ложным, клеветническим или вводящим в заблуждение.

Хотя в прошлом Twitter вводил широкие запреты на дезинформацию о "COVID-19" и выборах в президенты, он регулярно пропускает другие виды дезинформации. К тому же, Twitter, как правило, избирательно относится к спорам между пользователями, если только речь не идет о целенаправленных кампаниях преследования.

Тем не менее, маловероятно, что Truth Social сможет обеспечить соблюдение такой строгой политики модерации, если она продолжит расти в масштабах. Платформа на данный момент полагается на комбинацию добровольных модераторов, сообщений пользователей и ботов для удаления контента.