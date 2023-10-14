MyDrivers: Xiaomi создает замену Android

MIOS будет поддерживать смартфоны, IoT-устройства и другие элементы экосистемы, образуя комплексную платформу для широкого спектра продуктов, в том числе для предстоящего выхода Xiaomi в автомобильный сектор.

Несмотря на то, что релиз ожидается уже в конце этого года, MIOS, скорее всего, будет подвергнута тщательному анализу на предмет возможного сходства с Android.

Переход на систему собственной разработки согласуется с недавними усилиями Xiaomi по привлечению талантливых специалистов для создания собственных чипов и устройств. Ранее, в ноябре 2022 года, компания Xiaomi зарегистрировала домен mios.cn, намекая на свои намерения создать специализированную экосистему.