MyDrivers: Xiaomi создает замену Android

MyDrivers: Xiaomi создает замену AndroidПойдут по пути Huawei?
Планы компании Xiaomi по разработке собственной операционной системы вызвали вопросы о ее взаимоотношениях с Android. Однако новые подробности позволяют предположить, что самостоятельно разработанная Xiaomi система MIOS будет напоминать HarmonyOS компании Huawei, пишет MyDrivers.
MIOS будет поддерживать смартфоны, IoT-устройства и другие элементы экосистемы, образуя комплексную платформу для широкого спектра продуктов, в том числе для предстоящего выхода Xiaomi в автомобильный сектор.
Несмотря на то, что релиз ожидается уже в конце этого года, MIOS, скорее всего, будет подвергнута тщательному анализу на предмет возможного сходства с Android.
Переход на систему собственной разработки согласуется с недавними усилиями Xiaomi по привлечению талантливых специалистов для создания собственных чипов и устройств. Ранее, в ноябре 2022 года, компания Xiaomi зарегистрировала домен mios.cn, намекая на свои намерения создать специализированную экосистему.