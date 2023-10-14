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15:34, 14 октября 2023
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MyDrivers: Xiaomi создает замену Android

Пойдут по пути Huawei?

Планы компании Xiaomi по разработке собственной операционной системы вызвали вопросы о ее взаимоотношениях с Android. Однако новые подробности позволяют предположить, что самостоятельно разработанная Xiaomi система MIOS будет напоминать HarmonyOS компании Huawei, пишет MyDrivers.

MIOS будет поддерживать смартфоны, IoT-устройства и другие элементы экосистемы, образуя комплексную платформу для широкого спектра продуктов, в том числе для предстоящего выхода Xiaomi в автомобильный сектор.

Несмотря на то, что релиз ожидается уже в конце этого года, MIOS, скорее всего, будет подвергнута тщательному анализу на предмет возможного сходства с Android.

Переход на систему собственной разработки согласуется с недавними усилиями Xiaomi по привлечению талантливых специалистов для создания собственных чипов и устройств. Ранее, в ноябре 2022 года, компания Xiaomi зарегистрировала домен mios.cn, намекая на свои намерения создать специализированную экосистему.

Источник:MyDrivers
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