MySpace помните? Владельцы соцсети заявили о перезапуске

Одним из главных отличий MySpace была возможность создавать уникальные страницы, порой со слишком ярким дизайном. Однако со временем «громоздкие» страницы проиграли более «чистому и простому» интерфейсу популярных нынче соцсетей.

Эксперты считают, что для успеха MySpace не стоит копировать нынешних гигантов вроде TikTok (таких слишком много). Вместо этого им «стоит сделать ставку на отсутствие алгоритмов», что доминируют в соцсетях. Некоторые советуют создать нишевую площадку, вдохновлённую культурой 2000-х.