Приложения
Опубликовано 10 августа 2026, 16:50
1 мин.

MySpace помните? Владельцы соцсети заявили о перезапуске

Но сможет ли она повторить успех
Социальная сеть MySpace в 2000-х была самой популярной в мире. Позже её сместили с пьедестала, но она может вернуться. Владельцы платформы, братья Вандерхук, заявили о планах перезапуска. Дат и подробностей пока нет.
MySpace помните? Владельцы соцсети заявили о перезапуске

© MySpace

Одним из главных отличий MySpace была возможность создавать уникальные страницы, порой со слишком ярким дизайном. Однако со временем «громоздкие» страницы проиграли более «чистому и простому» интерфейсу популярных нынче соцсетей.

Эксперты считают, что для успеха MySpace не стоит копировать нынешних гигантов вроде TikTok (таких слишком много). Вместо этого им «стоит сделать ставку на отсутствие алгоритмов», что доминируют в соцсетях. Некоторые советуют создать нишевую площадку, вдохновлённую культурой 2000-х.

Источник:bbc
Автор:Максим Многословный
Теги:
#социальная сеть
,
#MySpace
,
#планы
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Приложения/
  4. MySpace помните? Владельцы соцсети заявили о перезапуске