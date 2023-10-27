На алгоритмы обнаружения AdBlock в YouTube пожаловались ирландскому регулятору

На алгоритмы обнаружения AdBlock в YouTube пожаловались ирландскому регуляторуСкрипт не позволяет смотреть видео на платформе с включенным блокировщиком
«Защитник неприкосновенности частной жизни» подал жалобу в Ирландскую комиссию по защите данных (DPC), в которой оспаривается использование компанией YouTube кода на JavaScript для определения наличия в браузерах посетителей сайта расширений, блокирующих рекламу.
Александр Ханфф утверждает, что YouTube должен запрашивать разрешение на запуск своего скрипта обнаружения, поскольку это не является технически необходимым и нарушает Общий регламент по защите данных (GDPR).
Ханфф также утверждает, что условия предоставления услуг YouTube, запрещающие пользователям использовать блокировщики рекламы, не имеют юридической силы в соответствии с законодательством ЕС. По его словам, любые условия, ограничивающие законные права и свободы гражданина ЕС, являются недействительными.
Если DPC согласится с жалобой Ханффа, это будет означать, что YouTube должен будет отказаться от обнаружения блокировщиков рекламы и получать согласие пользователей перед сбором или обработкой их персональных данных.
Теперь DPC займется расследованием жалобы Ханффа. Сколько времени это займет – неизвестно.