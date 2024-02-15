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Опубликовано 15 февраля 2024, 14:34
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На Amazon подали в суд за добавление рекламы в платную подписку

Которая должна была быть без нее
Новый коллективный иск бросает тень на недавнее решение Amazon внедрить рекламу в Prime Video, обвиняя компанию в «обманных действиях и ложной рекламе».

В иске, поданном в Калифорнии от имени подписчика Prime Уилберта Наполеона утверждается, что Amazon «изменила условия сделки», внедрив рекламу, несмотря на то, что пользователи оплачивают подписку на Prime «без рекламы». В жалобе утверждается, что это нарушает законы о защите прав потребителей, а действия Amazon названы «нечестными, неэтичными и наносящими существенный вред потребителям».

Стоит отметить, что Amazon взимает дополнительные 2,99 доллара в месяц за отсутствие рекламы. Однако в иске утверждается, что пользователей не должны заставлять платить дополнительно за то, что, по их мнению, уже включено в их подписку Prime.

Этот судебный иск — не единственный голос, выражающий недовольство. Ввод рекламы вызвал критику со стороны многих пользователей, которые почувствовали себя обманутыми этим изменением, особенно те, кто специально выбрал Prime из-за возможности просмотра сериалов и фильмов без рекламы.

Источник:Variety
Автор:Максим Многословный
Теги:
#реклама
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#суд
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#Amazon