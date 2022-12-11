На Android дешевле: перезапуск подписки Twitter Blue пройдет уже завтра

Компания сообщила, что пользователи могут подписаться на обновленную услугу, которая позволит им редактировать твиты, загружать видео в 1080p, а после проверки аккаунта и вовсе получить синюю галочку верификации. Цена вопроса: 8 долларов в месяц, но лишь для пользователей Android и тем, кто оплачивает подписку через браузер. При оплате через iOS придется отдавать 11 долларов ежемесячно.

Twitter не объяснил, почему с пользователей Apple взимается большая плата, но скорее всего таким образом компания ищет способы компенсировать комиссию, которую производитель iPhone установил в своем магазине приложений App Store.