На Android сломались настройки скорости в YouTube

Проблема затронула как обычные аккаунты, так и подписчиков YouTube Premium. При попытке изменить скорость видео через значок шестерёнки, оно всё равно воспроизводится на обычной скорости (1x), вне зависимости от выбранной опции.

Интересно, что на сайте YouTube и в приложении для iOS эта функция продолжает работать нормально. На Android остаётся только один рабочий способ ускорения — удерживать палец на экране для скорости 2x.

Многие пользователи уже пожаловались на это на Reddit, однако до недавнего времени официального ответа не было. Вскоре команда YouTube официально подтвердила наличие ошибки и сообщила, что уже работает над её устранением.

Сроки исправления пока не называются. На момент написания материала проблема сохранялась.