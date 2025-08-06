На Android сломались настройки скорости в YouTube

Опубликовано 06 августа 2025, 16:101 мин.
На Android сломались настройки скорости в YouTubeGoogle работает над исправлением
У пользователей YouTube на Android возникла проблема — невозможно изменить скорость воспроизведения видео через меню настроек.
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Проблема затронула как обычные аккаунты, так и подписчиков YouTube Premium. При попытке изменить скорость видео через значок шестерёнки, оно всё равно воспроизводится на обычной скорости (1x), вне зависимости от выбранной опции.
Интересно, что на сайте YouTube и в приложении для iOS эта функция продолжает работать нормально. На Android остаётся только один рабочий способ ускорения — удерживать палец на экране для скорости 2x.
Многие пользователи уже пожаловались на это на Reddit, однако до недавнего времени официального ответа не было. Вскоре команда YouTube официально подтвердила наличие ошибки и сообщила, что уже работает над её устранением.
Сроки исправления пока не называются. На момент написания материала проблема сохранялась.