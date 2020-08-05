На Android-смартфонах появилась папка для хранения особо секретных файлов

Опция «Безопасная папка» (Safe Folder) защищена PIN-кодом. Она предназначена для конфиденциальных документов, фото и видео. Эта папка блокируется каждый раз, когда пользователь выходит из приложения Google Files и начинает взаимодействовать с другим приложением. Чтобы получить к папке доступ, нужно каждый раз вводить код.

В Google считают, что новая опция будет полезна при совместном использовании смартфона. Например, в семье, где родители дают ребёнку поиграть с устройством.

Приложение Google Files можно установить на любые Android-устройства, даже довольно слабые. Оно также позволяет освободить место на телефоне и сохранять резервные копии файлов в облаке.