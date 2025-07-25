На Android теперь можно запускать приложения в Linux-терминале. Даже DOOM, да

В приложении появилась новая кнопка «Display», которая открывает графическую среду и выводит изображение из виртуальной машины Linux на экран Android. Для запуска графики нужно ввести команду ‘weston' — стандартный дисплейный сервер, который уже установлен в терминале.

В этой среде можно запускать простые программы, например, текстовый редактор Gedit. Также теоретически можно запускать игры, такие как Doom. Для более плавной работы можно включить аппаратное ускорение графики.

Пока функция доступна только в тестовой версии Android Canary, и неизвестно, когда она появится в стабильных версиях.