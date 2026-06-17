На Anthropic подали в суд за обман клиентов в подписках Claude Max

В апреле 2025-го вышли тарифы за $100 и $20 с заявленным 5- и 20-кратным объемом против тарифа на $17. Кан рассказывает, что сначала оформил обычный тариф, а затем перешёл на тот, что стоит $100 в месяц, а позже на тот, что $200. Но в иске указано: на плане за $200 в Claude Code квота таяла стремительно — за 5 часов могло потратиться почти 15% недельного лимита. По его словам, он переплатил. Реальный объём использования, мол, оказался ниже заявленного. Иногда ему даже приходилось докупать дополнительные сессии.

Anthropic, как утверждает истец, не раскрывает «прозрачно», как именно считается объём использования. Обычному человеку якобы сложно проверить, получил ли он обещанное.

Иск подан от имени всех жителей США, кто покупал эти тарифы с 9 апреля 2025 года. Истцы требуют компенсации, возврата переплаты и запрета на вводящую в заблуждение рекламу.

Сама Anthropic пока не ответила на запросы.