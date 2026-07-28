На Apple подали в суд: мошенническое приложение пробралось в App Store

Опубликовано 28 июля 2026, 13:131 мин.
На Apple подали в суд: мошенническое приложение пробралось в App StoreПользователи потеряли 1,8 миллиона долларов
Трое людей подали в суд на Apple после того, как потеряли в общей сложности 1,8 миллиона долларов в биткоинах. Причиной стало мошенническое приложение, которое маскировалось под известный кошелёк Sparrow Wallet (настоящий Sparrow Wallet никогда не выпускал версию для iPhone, он работает только на компьютерах). Оно было доступно для скачивания в официальном магазине App Store.
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Пострадавшие — Джеймс Рамирес, Кристофер Эллис и Хален Дельгадо — скачали подделку в период с мая по август 2025 года. Каждый из них лишился крупных сумм, от 120 тысяч до почти 875 тысяч долларов.
В иске утверждается, что даже после жалоб пострадавших «Apple не удалила подделку быстро». Более того, когда разработчик настоящего Sparrow Wallet попытался предупредить пользователей, разместив предупреждение, Apple чуть не заблокировала его аккаунт за «нечестную деятельность».