На Apple подали в суд: мошенническое приложение пробралось в App Store

Пострадавшие — Джеймс Рамирес, Кристофер Эллис и Хален Дельгадо — скачали подделку в период с мая по август 2025 года. Каждый из них лишился крупных сумм, от 120 тысяч до почти 875 тысяч долларов.

В иске утверждается, что даже после жалоб пострадавших «Apple не удалила подделку быстро». Более того, когда разработчик настоящего Sparrow Wallet попытался предупредить пользователей, разместив предупреждение, Apple чуть не заблокировала его аккаунт за «нечестную деятельность».