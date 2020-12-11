На Apple подали в суд за борьбу против пиратских приложений на iPhone

Cydia позволяет владельцу iPhone искать и устанавливать приложения после открытия доступа к файловой системе, то есть, по сути, для «взломанных» iOS устройств. В иске Cydia указано, что Apple применяла незаконные методы, чтобы мешать работать неофициальному магазину. Истец утверждает, что компания вынудила пользователей использоваться для скачивания приложения лишь официальный App Store.

По мнению представителей Cydia, владельцы iPhone и iPad должны сами выбирать установщик приложений. Но Apple проявляет «антиконкурентное поведение».

В компании из Купертино заявили, что отрицают обвинения в монополии. В Apple считают, что сталкиваются с конкуренцией со стороны Android.