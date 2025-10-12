На Apple подали в суд за использование пиратских книг для обучения ИИ

Опубликовано 12 октября 2025, 10:301 мин.
На Apple подали в суд за использование пиратских книг для обучения ИИВсе хотят обучить модели быстро
Apple столкнулась с новым судебным иском в Калифорнии. Два нейробиолога из Нью-Йорка — Сусана Мартинес-Конде и Стивен Макник — утверждают, что Apple незаконно использовала тысячи защищённых авторским правом книг для обучения своего ИИ.
Учёные заявили, что компания брала данные из так называемых «теневых библиотек» — онлайн-архивов пиратских книг. Среди них были и их собственные работы, включая Champions of Illusion и Sleights of Mind.
Иск подан как коллективный, то есть к нему могут присоединиться и другие авторы. Они требуют от Apple компенсацию и запрет на дальнейшее использование их произведений без разрешения.
Apple пока не прокомментировала обвинения. Напомним, что после презентации Apple Intelligence стоимость компании выросла более чем на $ 200 миллиардов — это был самый прибыльный день в её истории.