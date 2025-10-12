На Apple подали в суд за использование пиратских книг для обучения ИИ

Учёные заявили, что компания брала данные из так называемых «теневых библиотек» — онлайн-архивов пиратских книг. Среди них были и их собственные работы, включая Champions of Illusion и Sleights of Mind.

Иск подан как коллективный, то есть к нему могут присоединиться и другие авторы. Они требуют от Apple компенсацию и запрет на дальнейшее использование их произведений без разрешения.

Apple пока не прокомментировала обвинения. Напомним, что после презентации Apple Intelligence стоимость компании выросла более чем на $ 200 миллиардов — это был самый прибыльный день в её истории.