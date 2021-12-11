На Apple Watch теперь можно пользоваться браузером как на компьютере

Браузер продаётся в App Store за $0,99. Приложение может пригодиться, если у вас нет другого устройства, но вы хотите быстро что-нибудь найти в интернете. Брзузер, помимо посещения определённого URL-адреса или поиска в интернете, позволяет просматривать последние посещённые страницы или сохранять страницы в избранное. Можно использовать сопутствующее приложение на iPhone для управления закладками.

Из-за формата Apple Watch полноценного просмотра веб-страниц всё равно не выйдет (например, нет кнопки «назад»), но это всё равно похоже на то, как пользоваться браузером на компьютере.

Apple Watch без этого приложения могут только открывать ссылки, полученные, например, в Messages.